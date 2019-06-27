Над «Борисполем» кружляють літаки і не можуть сісти



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Через грозу аеропорт не міг приймати літаки

Сьогодні, 27 червня, через грозу у столиці затримувалося прибуття рейсів до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як свідчать дані трекінг-сервісу Flightradar, літаки тривалий час кружляли поблизу Києва, поки їм дали дозвіл на посадку у «Борисполі».

За даними онлайн-табло аеропорту «Бориспіль», зокрема, рейс із Відня, який мав прибути о 12:45, очікується о 14:03. Рейс з Анталії мав прибути ще о 12:50, очікується о 14:12.

Також була затримка у рейсу із Варшави на пів години.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляли синоптики, у Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.