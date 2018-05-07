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    Над Києвом колами ходитимуть дощі з грозами

    Синоптик розповіла, якою буде погода у столиці 8-9 травня
    Вночі 8 травня у Києві очікується дощ, вдень у вівторок - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко. «9 травня у Києві дощі з грозами будуть ходити колами навколо столиці, але якоїсь серйозної зливи не видно», - зазначила вона. Температура повітря 9 травня
    • Сьогодні, 20:04
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    Синоптик розповіла, якою буде погода у столиці 8-9 травня

    Вночі 8 травня у Києві очікується дощ, вдень у вівторок - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «9 травня у Києві дощі з грозами будуть ходити колами навколо столиці, але якоїсь серйозної зливи не видно», - зазначила вона.

    Температура повітря 9 травня буде високою, +25+28 градусів.

    «Насичене зверху вологою повітря та висока температура повітря, фронти, що шастають туди-сюди - все це може зумовити головний біль, сонливість, відчуття, що важко дихати», - зазначила вона.

    Як повідомлялося, 8-9 травня в Україні буде нестійка погода з періодичними грозовими дощами.

    Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про закінчення метеорологічної весни у Києві.

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