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    Напередодні вихідних без води лишилися будинки на чотирьох вулицях Києва

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    Напередодні вихідних без води лишилися будинки на чотирьох вулицях Києва

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У п’ятницю, 22 лютого, через аварії на мережі холодного водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києві відсутня вода. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Володимира Маяковського, 26;
    • вул. Оноре де Бальзака, 52/22, 54;
    • вул. Паньківська, 17;
    • пр-т. Повітрофлотський, 23.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, у четвер, 21 лютого, через аварію було відсутнє водопостачання на вул. Володимирська, 82, 82В, 82Г.

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