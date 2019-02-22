Напередодні вихідних без води лишилися будинки на чотирьох вулицях Києва
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У п’ятницю, 22 лютого, через аварії на мережі холодного водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києві відсутня вода. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Володимира Маяковського, 26;
- вул. Оноре де Бальзака, 52/22, 54;
- вул. Паньківська, 17;
- пр-т. Повітрофлотський, 23.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, у четвер, 21 лютого, через аварію було відсутнє водопостачання на вул. Володимирська, 82, 82В, 82Г.