На вулиці в центрі Києва немає води через аварію (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У четвер, 21 лютого, станом 16-ту годину у кількох будівлях на вул. Володимирській у центрі Києва відсутнє водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Це пов’язано з пошкодженням на мережі холодного водопостачання.

Наразі ремонтні бригади у працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Володимирська, 82, 82В, 82Г.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 19 лютого вранці на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині.

20 лютого у Києві було відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях.