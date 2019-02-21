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    Новини

    На вулиці в центрі Києва немає води через аварію (адреси)

    • Розсилка
    На вулиці в центрі Києва немає води через аварію (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У четвер, 21 лютого, станом 16-ту годину у кількох будівлях на вул. Володимирській у центрі Києва відсутнє водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Це пов’язано з пошкодженням на мережі холодного водопостачання.

    Наразі ремонтні бригади у працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Володимирська, 82, 82В, 82Г.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 19 лютого вранці на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині. 

    20 лютого у Києві було відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях.

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