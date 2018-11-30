Напередодні вихідних без води залишилася частина киян (адреси)



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У будинках на шести вулицях Києва відсутнє водопостачання

Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

У п’ятницю, 30 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

вул. Тулузи, 3, 3А, 5;

вул. Левка Мацієвича, 5;

вул. Василя Липківського, 35А;

вул. Гладківська, 8.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 29 листопада через аварії не було водопостачання в будинках на майже 20 вулицях Києва.