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    Напередодні вихідних без води залишилася частина киян (адреси)

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    У будинках на шести вулицях Києва відсутнє водопостачання - Напередодні вихідних без води залишилася частина киян (адреси)
    У будинках на шести вулицях Києва відсутнє водопостачання

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У п’ятницю, 30 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11; 
    • вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;
    • вул. Тулузи, 3, 3А, 5; 
    • вул. Левка Мацієвича, 5; 
    • вул. Василя Липківського, 35А; 
    • вул. Гладківська, 8.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 29 листопада через аварії не було водопостачання в будинках на майже 20 вулицях Києва.

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