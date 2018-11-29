Масові аварії на мережі: без води будинки на 17 вулицях Києва (адреси)
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Через пошкодження на мережі у частини киян немає води
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У четвер, 29 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Квітучий,4, 6, 8, 10;
- вул. Шота Руставелі, 1, 3;
- вул. Басейна, 12;
- вул. Олександра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
- вул. Римського-Корсакова з 1 по 20;
- вул. Козацька, 17, 19, 20;
- пров. Щоглівський, 2, 3, 5, 6;
- вул. Газопровідна, 2; вул. Приозерна, 6А;
- вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13;
- вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- вул. Малинська;
- вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А;
- вул. Шепетівська, з 1 по 10;
- вул. Шевченка, з 149 по 193;
- вул. Левка Мацієвича, 5;
- вул. Миколи Лукаша, 40, 44А, 48.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».