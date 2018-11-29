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    Масові аварії на мережі: без води будинки на 17 вулицях Києва (адреси)

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    Через пошкодження на мережі у частини киян немає води - Масові аварії на мережі: без води будинки на 17 вулицях Києва (адреси)
    Через пошкодження на мережі у частини киян немає води

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У четвер, 29 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Квітучий,4, 6, 8, 10; 
    • вул. Шота Руставелі, 1, 3; 
    • вул. Басейна, 12;
    • вул. Олександра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
    • вул. Римського-Корсакова з 1 по 20; 
    • вул. Козацька, 17, 19, 20;
    • пров. Щоглівський, 2, 3, 5, 6; 
    • вул. Газопровідна, 2; вул. Приозерна, 6А;
    • вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13; 
    • вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
    • вул. Малинська; 
    • вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А; 
    • вул. Шепетівська, з 1 по 10; 
    • вул. Шевченка, з 149 по 193; 
    • вул. Левка Мацієвича, 5; 
    • вул. Миколи Лукаша, 40, 44А, 48.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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