Національна опера України у серпні презентує світові шедеври (афіша)

Вистави в серпні будуть лише «денні» та виключно у вихідні дні

Серпенева афіша Національної опери України насичена найяскравішими шедеврами світового та українського класичного мистецтва, які прийдуться до смаку як шанувальникам опери, так і балету.

Вистави в серпні будуть лише «денні» (початок о 15:00) та виключно у вихідні дні (субота та неділя), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб).

Найближчі заплановані вистави:

6 серпня (субота) о 15:00 – опера Дж.Верді «Ріголетто».

Опера Джузеппе Верді поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго – протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. Прем’єра вистави в Національній опері України у постановці легендарної Ірини Молостової відбулася 28 березня 1998 року. Опера виконується мовою оригіналу – італійською.

В титульній партії – Олександр Мельничук. Також в головних ролях заявлені: Дмитро Іванченко (Герцог Мантуанський), Сусанна Чахоян (Джільда, донька Ріголетто), Ірина Петрова (Маддалена, сестра Спарафучіле), Сергій Ковнір (Граф Монтероне), Михайло Кірішев (Марулло), Сергій Магера (Спарафучіле, бандит), Дмитро Агеєв (Граф Чепрано), Тетяна Хараузова (Графиня Чепрано, Паж) та ін.

7 серпня (неділя) о 15:00 – «Шопеніана» та Концерт артистів балету.

В «балетному дні» беруть участь провідні солісти балетної трупи Національної опери України: Христина Шишпор, Ян Ваня, Катерина Алаєва, Ірина Борисова, Ольга Кіф'як-Фон-Краймер, Райса Бетанкоурт, Олександр Скулкін та ін.

13 серпня (субота) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію).

Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Головний персонаж опери – полтавська дівчина Наталка, що тужить за коханим Петром, який перебуває у далекій стороні і невідомо, коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитись на заручини із Возним.

В титульній партії Наталія Николаїшин. Також в головні партії виконують: Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, мати Наталки), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин).

Кадр з вистави «Наталка Полтавка» фото: Національна опера

Також на серпень заплановані:

14, 21 та 28 серпня (неділя) о 15:00 – «Балетний день». Концерт артистів балету за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України.

Програму та виконавський склад можна відстежити тут.

20 серпня (субота) о 15:00 – опера «Набукко» Дж. Верді. Одна з найпопулярніших опер у світі, яка у постановці Анатолія Солов’яненка на сцені Національної опери України, без перебільшення, є гордістю театру, бо є виставою світового рівня.

27 серпня (неділя) о 15:00 – опера Ж. Бізе «Кармен». На сьогоднішній день «Кармен» є однією з найбільш популярних опер у світі. Її виконують майже на всіх оперних сценах світу.