Національна опера України відмовляється від традиційних «канікул» влітку

Артисти вирішили продовжити свою роботу заради глядачів

Хоча наразі вистави будуть лише «денні» та лише в п’ятницю, суботу та неділю, а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами!

Найближчі заплановані вистави:

15 липня (п’ятниця) о 17:00 – «Шопеніана» та Концерт артистів балету за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України: Наталії Мацак, Сергія Кривоконя, Катерини Алаєвої, Дениса Турчака, Даніїла Сілкіна, Катерини Гідзіль та ін.

16 липня (субота) о 15:00 – опера Ж.Бізе «Кармен». В титульній партії – Анжеліна Швачка, для якої це вже 202-га Кармен на різних сценах світу. Також головні партії виконують: Андрій Романенко (Хозе, сержант), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Богдан Тарас (Цуніга, капітан), Олександр Киреєв (Моралес, сержант), Петро Приймак (Данкайро, контрабандист), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка), Тетяна Хараузова (Мерседес, циганка).

17 липня (неділя) о 15:00 – Концерт артистів балету та концерт-балет «Танцюємо Штрауса» (3-тій прем’єрний показ) за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України: Анастасії Шевченко, Ольги Кіф'як-Фон-Краймер, Райси Бетанкоурт, Олесі Воротнюк та ін.

Також на липень заплановані:

23 липня (субота) о 15:00 - Комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

24 липня (неділя) о 15:00 - Концерт артистів балету та балет «Широко заплющені очі» у постановці Віктора Іщука, прем’єра якого відбулася в жовтні минулого року на на І Міжнародному фестивалі Ballet UA

30 липня (субота) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді. Одна з найпопулярніших опер у світі, яка свого часу вплинула на подальший розвиток європейської ліричної опери, зокрема на творчість Ж. Массне, Р. Леонкавалло та Дж. Пуччіні.

31 липня (неділя) о 15:00 - Концерт артистів балету та концерт-балет «Танцюємо Штрауса» у постановці Віктора Литвинова.

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

Важливо! У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.