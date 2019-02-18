Навесні столичний «Президент-Готель» виставлять на продаж



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Обговорюєтья коло потенційних інвесторів

ТОВ «Конкорд Консалтинг», що є радником для надання послуг щодо підготовки до приватизації та продажу державного пакета акцій ПРАТ «Президент-Готель», прогнозує продаж готелю навесні цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров.

«Сьогодні провів зустріч з інвестиційним радником Конкорд Консалтинг. Підготовка триває, проводиться необхідний дью дилідженс (фінансовий, юридичний, технічний), йде підготовка даних для delta room. Конкорд Консалтинг прогнозує, що весною «Президент-Готель» буде виставлено на продаж», - написав він.

Трубаров додав, що під час зустрічі було обговорено питання можливих стартових умов аукціону та коло потенційних інвесторів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабінет міністрів затвердив ТОВ «Конкорд Консалтинг» радником для надання послуг щодо підготовки до приватизації та продажу державного пакета акцій ПРАТ «Президент-Готель» (м. Київ), що становить 100% статутного капіталу.