Названо найбільш оплачувану вакансію у Києві



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Попит на досвідчених керівників у столичних компаніях лишається стабільно високим

Посада директора департаменту наразі є найбільш оплачуваною в Києві з усіх професій (за класифікатором професій). Наймані працівники цієї категорії можуть розраховувати на зарплату понад 43000 грн. Про це повідомили в Київському міському центрі зайнятості, який регулярно укладає перелік найоплачуваніших вакансій столиці, інформує прес-служба КМДА.

За інформацією, наданою центру роботодавцями, найбільш оплачуваними спеціалістами в Києві сьогодні є директори департаментів підприємств – як державних, так і приватних у різних галузях економіки. Зокрема, у сфері телекомунікацій та банківської діяльності. Цінові пропозиції за вакансіями для таких топ-менеджерів мінімум утричі перевищують середню зарплату в столиці.

Попит на досвідчених керівників у столичних компаніях в умовах росту економіки лишається стабільно високим, проте пропозиція кадрів недостатня. Як наголосили в центрі зайнятості, посада директора департаменту передбачає високий рівень професіоналізму та відповідальності, організаторських здібностей, а також наявність значного досвіду керівної роботи в конкретній сфері. Тому для роботодавця пошук таких спеціалістів завжди є досить ускладненим.

Нагадаємо, депутат Київради Олександр Пабат раніше повідомив, що, станом на 1 квітня 2019 року, загальноміська база даних налічувала 12,1 тис. вакантних робочих місць. Він зазначив, що в реєстрах служби зайнятості «простоює понад півтисячі вакансій керівників, держслужбовців і навіть законодавців».