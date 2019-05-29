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    У Києві понад півтисячі вакансій керівників і держслужбовців

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    У Києві понад півтисячі вакансій керівників і держслужбовців

    Органи зайнятості розділюють професіоналів, держслужбовців і фахівців

    Станом на 1 квітня 2019 року, загальноміська база даних налічувала 12,1 тис. вакантних робочих місць.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат, аналізуючи звіт про виконання Програми зайнятості населення Києва за перший квартал 2019 року.

    Він зазначив, що в реєстрах служби зайнятості «простоює понад півтисячі вакансій керівників, держслужбовців і навіть законодавців».

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    Пабат звернув увагу на цікаву розбивку вакансій за професійними групами у звіті:

    • законодавці, вищі ранги держслужбовців, управлінці, менеджери - 545 вакансій;
    • професіонали - 1249;
    • фахівці - 1476;
    • технічні службовці - 804;
    • працівники сфери торгівлі та послуг - 1672;
    • кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства - 179;
    • кваліфіковані робітники з інструментом - 2049;
    • робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування - 1746;
    • найпростіші професії - 2389.

    «Погодьтеся, цікава розбивка по категоріях, з якої випливає, що органи зайнятості розділюють професіоналів і держслужбовців, фахівців і законодавців», - вказав Пабат.

    Як повідомлялося, за даними Держстату, у квітні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 311,4 тисяч безробітних. Це на 29,3 тисяч менше, ніж у березні 2019 року (340,7 тисяч).

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