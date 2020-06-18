Названо ТОП-6 місць для риболовлі в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві є багато місць для риболовлі

Задля риболовлі необов'язково їхати далеко з Києва, у столиці багато місць, де на рибалок чекає відмінне клювання.

Про це розповіли у програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ».

Де можна порибалити у столиці

Озеро Алмазне на Троєщині. Має глибину до 30 метрів, а в деяких місцях сягає 35 м. Починається від вулиці Крайня і закінчується ТЕЦ-6. З одного боку впритул до озера підходить сосновий ліс, а з іншого - знаходиться завод «Алмаз» і промзона. Тут цілком можна насолодитися тишею і спокоєм. А, крім риболовлі, місце підходить і для пікніка на природі. Тут ловлять красноперку, плотву, ляща та інші види риби.

Річка Десенка, Троєщина. Найбільш рибним вважається місце поруч із трамвайним мостом (зупинка «Масив Райдужний»). Тут глибока затока, а вода стоїть, що і потрібно для риби. Тут ловлять ляща, окуня і щуку. Іноді трапляється жерех і невеликий судак.

Район Набережно-Рибальської вулиці. Так звана «нова» набережна, яка починається від затоки Гарячка (Московський міст) і тягнеться уздовж всієї вулиці Набережно-Рибальської до Гаванського мосту. Основна особливість місця - різкий звал на глибину і величезні булижники вздовж набережної. Тут є окунь, судак, зустрічається головень, в’язь, жерех, щука і сом.

Йорданське озеро на Оболоні. Берег поріс очеретом. Вода не найпрозоріша в столиці, тому любителів поплавати і позасмагати озеро не приваблює. Зате воно прекрасно підходить для любителів спортивної риболовлі. Можна зловити ляща, окуня, карася, судака, щуку.

Озеро Сонячне, поруч з Позняками. З приводу цього місця є дві точки зору. Одні вважають, що тут нічого не водиться. А інші рибалки запевняють, що риби багато. Тому краще клювання перевірити особисто. До слова, тут є ще й зона відпочинку з громадським піщаним пляжем.

Китаївські ставки, Китаєво, Голосіївський район. Одне з найкрасивіших місць Києва. Тут можна відпочити від міської метушні, відвідати Свято-Троїцький монастир, а ще порибалити. У місцевих ставках водиться багато риби. Тут ловлять верховку, плотву, окуня.