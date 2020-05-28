На Київщині відкривається рибальський сезон: що і як дозволено ловити



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Заборона на вилов раків ще триває

З 31 травня 2020 року закінчуються обмеження, пов’язані з нерестовим періодом, тож на водоймах Київщини розпочинається рибальський сезон. Про це повідомляє Управління державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області.

На водоймах загального користування дозволяється вилов риби з берега та з човна вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом з блешнею. Добова норма вилову становить 3 кг (або один трофей).

Крім того, існують мінімально допустимі розміри риби, при яких її можна брати в улов: сом – 70 см, судак – 42 см, щука – 35 см, лящ – 32 см, короп – 25 см, лин – 20 см та інші.

Заборона на вилов раків закінчується з першого липня, норма – 30 шт.

Щодо підводного полювання, то воно дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.

Використання заборонених знарядь лову (сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші) є грубим порушенням правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та передбачає штраф до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів. Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може також наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф до 1 700 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Крім штрафу, порушник також має сплатити збитки, нанесені рибному господарству за кожний незаконно виловлений хвіст, незалежно від розміру, відповідно до такс: судак – 510 грн, сом – 425 грн, щука – 340 грн, сазан – 306 грн, білий амур, товстолоб – 255 грн, лящ – 170 грн, лин – 119 грн, тарань (плітка) – 85 грн, краснопірка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн.

За вилов риби електровудкою, вибухівкою та шляхом потрави передбачена кримінальна відповідальність згідно ст. 249 ККУ з відшкодуванням всіх нанесених збитків.

Київський рибоохоронний патруль нагадує, що відповідно до законодавства існує заборона на вилов водних біоресурсів протягом всього року: на Київському водосховищі (перед гирлом р. Тетерів) та на Канівському водосховищі (на відстані 5 км вниз від греблі Київської ГЕС, в затоці «Річище» вниз, від греблі до гатки та в затоці «Галерне» на всій акваторії).