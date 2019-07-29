Негода у Києві: рятувальники прибрали повалені дерева



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Рятувальники прибрали повалені внаслідок негоди дерева Фото: пресслужба КМДА

В результаті падіння дерев загиблих та травмованих немає, заявили в КМДА

У понеділок, 29 липня, столичні рятувальники здійснили шість виїздів на ліквідацію наслідків негоди – зокрема, на прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

О 15:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджу частину дороги та припаркований автомобіль на вул. Турчина, 4, впало дерево.

Пізніше о 15:37 надійшла інформація про те, що на проїжджу частину дороги на вул. Берлінського, 15, впало дерево.

Також о 16:04 Службі порятунку 101 повідомили про те, що на проїжджу частину дорогу на вул. Берлінського, 4, впало дерево та обірвало контактну мережу електропроводів.

О 16:39 надійшло повідомлення про те, що на проїжджу частину дороги на перехресті вулиць Зоологічної та Дегтярівської впало дерево.

Також рятувальники виїжджали на вул. Лесі Курбаса, 11/9, де у дворі житлового будинку на припаркований автомобіль впало дерево.

«В результаті цих події загиблих та травмованих немає», - заявили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що 29 липня у Києві пройшла гроза. На території станції метро «Дорогожичі» сталося підтоплення через масштабні опади.