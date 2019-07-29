Підтоплена станція метро, річки на вулицях, повалені дерева: у Києві пройшла гроза (відео)



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Ліквідація наслідків підтоплення на території станції метро «Дорогожичі»

На території станції метро «Дорогожичі» працюють рятувальники

Аварійно-рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків грози у Києві. Рятувальники наразі працюють на території станції метро «Дорогожичі», де сталося підтоплення через масштабні опади. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Також, за словами начальника Управління з питань цивільного захисту КМДА Романа Ткачука, наразі рятувальники отримують повідомлення про повалені негодою дерева та оперативно виїжджають на місця.

За інформацією Українського гідрометцентру, негода триватиме до кінця доби.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить повідомляти про підтоплення за телефоном (044) 284-74-19.