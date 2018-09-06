Ні дня без аварій: без води лишилися жителі чотирьох вулиць Києва



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Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

Сьогодні, 6 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Сирецька 32/2;

пр-т. Академіка Глушкова 1;

вул. Микільсько-Слобідська 102;

бул. Перова 2.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі жителі восьми вулиць залишилися без води.