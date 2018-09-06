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    Ні дня без аварій: без води лишилися жителі чотирьох вулиць Києва

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    Ні дня без аварій: без води лишилися жителі чотирьох вулиць Києва

    Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

    Сьогодні, 6 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Сирецька 32/2; 
    • пр-т. Академіка Глушкова 1;
    • вул. Микільсько-Слобідська 102; 
    • бул. Перова 2.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі жителі восьми вулиць залишилися без води.

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