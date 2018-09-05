Жителі восьми столичних вулиць залишилися без води через аварії (адреси)



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Фото: Главком Прорив труби на вулиці Івана Мазепи

Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 5 вересня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка пошкоджень.

Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, інформує прес-служба компанії.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Івана Мазепи 11Б, 13;

пр-т. Академіка Глушкова 1;

вул. Муромська 9;

вул. Павла Усенка 8;

вул. Феодори Пушиної 19;

вул. Монтажників 101, 103;

вул. Травнева 6, 8, 10, 3;

вул. Лисичанська 33, 35.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині на вул. Івана Мазепи біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві.