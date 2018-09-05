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    Жителі восьми столичних вулиць залишилися без води через аварії (адреси)

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    Прорив труби на вулиці Івана Мазепи - Жителі восьми столичних вулиць залишилися без води через аварії (адреси)
    Фото: Главком
    Прорив труби на вулиці Івана Мазепи

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 5 вересня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка пошкоджень.

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, інформує прес-служба компанії.

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    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Івана Мазепи 11Б, 13; 
    • пр-т. Академіка Глушкова 1; 
    • вул. Муромська 9; 
    • вул. Павла Усенка 8; 
    • вул. Феодори Пушиної 19; 
    • вул. Монтажників 101, 103;
    • вул. Травнева 6, 8, 10, 3; 
    • вул. Лисичанська 33, 35.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині на вул. Івана Мазепи біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві.

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