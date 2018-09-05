Жителі восьми столичних вулиць залишилися без води через аварії (адреси)
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Фото: Главком
Прорив труби на вулиці Івана Мазепи
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 5 вересня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка пошкоджень.
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, інформує прес-служба компанії.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Івана Мазепи 11Б, 13;
- пр-т. Академіка Глушкова 1;
- вул. Муромська 9;
- вул. Павла Усенка 8;
- вул. Феодори Пушиної 19;
- вул. Монтажників 101, 103;
- вул. Травнева 6, 8, 10, 3;
- вул. Лисичанська 33, 35.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині на вул. Івана Мазепи біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві.