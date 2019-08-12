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    Ні дня без аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)

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    Ні дня без аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 12 серпня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Визволителів, 2;
    • пр-т. Космонавта Комарова, 14А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 9 серпня через аварії на мережі без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

    До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.

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