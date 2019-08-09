Через аварії воду відключено у будинках на семи вулицях Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина будинків у Києві залишилася без води

Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

У п’ятницю, 9 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. В. Гетьмана, 46;

бул. Перова, 23, 25;

вул. Озерна, 26А, 28, 30/51;

вул. А.Цедіка, 9, 11;

вул. Мірошниченко, 6/11;

просп. Перемоги, 23А;

вул. Борщагівська, 14А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 8 серпня вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою. Вода била фонтаном з-під асфальту на тротуарі.

8 серпня через аварії без води залишилися будинки на 8-ми вулицях міста.

Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня