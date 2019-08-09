  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії воду відключено у будинках на семи вулицях Києва

    • Розсилка
    Частина будинків у Києві залишилася без води - Через аварії воду відключено у будинках на семи вулицях Києва
    Частина будинків у Києві залишилася без води

    Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

    У п’ятницю, 9 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. В. Гетьмана, 46;
    • бул. Перова, 23, 25;
    • вул. Озерна, 26А, 28, 30/51;
    • вул. А.Цедіка, 9, 11;
    • вул. Мірошниченко, 6/11;
    • просп. Перемоги, 23А;
    • вул. Борщагівська, 14А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 8 серпня вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою. Вода била фонтаном з-під асфальту на тротуарі.

    8 серпня через аварії без води залишилися будинки на 8-ми вулицях міста.

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ