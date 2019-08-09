Через аварії воду відключено у будинках на семи вулицях Києва
Частина будинків у Києві залишилася без води
Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання
У п’ятницю, 9 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. В. Гетьмана, 46;
- бул. Перова, 23, 25;
- вул. Озерна, 26А, 28, 30/51;
- вул. А.Цедіка, 9, 11;
- вул. Мірошниченко, 6/11;
- просп. Перемоги, 23А;
- вул. Борщагівська, 14А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, 8 серпня вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою. Вода била фонтаном з-під асфальту на тротуарі.
8 серпня через аварії без води залишилися будинки на 8-ми вулицях міста.
Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня