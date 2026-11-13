Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)

Будівля має статус пам'ятки архітектури

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 13 листопада пошкоджень зазнала будівля Національної академії мистецтв України на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20. Про це повідомили на Facebook-сторінці академії, інформує «Главком».

Пошкоджене скло на вхідній групі академії фото: Національна академія мистецтв України

фото: Національна академія мистецтв України

Будівля має історичне значення. Її звели у 1897-1898 роках коштом київського цукрозаводчика та мецената Льва Бродського. Спочатку там розміщувалася дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Проєкт споруди розробив харківський інженер Михайло Артинов.

Фундамент майбутньої лікарні заклали 6 серпня 1897 року, а амбулаторію відкрили 18 жовтня 1898 року. На будівництво й оздоблення Лев Бродський витратив 60 тис. руб. У закладі облаштували кабінети лікарів, інфекційне та хірургічне відділення, аптеку, лабораторію і бібліотеку.

Упродовж XX століття в будівлі працювали дитячі медичні установи. У 1999 році її передали апарату Президії Національної академії мистецтв України, на той час споруда була майже зруйнована.

З серпня 2000 року до червня 2007 року у будівлі тривала реконструкція будівлі. Після цього академія отримала власні приміщення.

У ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований на вулиці Бульварно-Кудрявській, 27 у Шевченківському районі столиці.