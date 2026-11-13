Головна Київ Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Пошкоджені вікна у будівлі Національної академії мистецтв України
фото: Національна академія мистецтв України

Будівля має статус пам'ятки архітектури

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 13 листопада пошкоджень зазнала будівля Національної академії мистецтв України на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20. Про це повідомили на Facebook-сторінці академії, інформує «Главком».

Пошкоджене скло на вхідній групі академії
Пошкоджене скло на вхідній групі академії
фото: Національна академія мистецтв України
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото) фото 1
фото: Національна академія мистецтв України

Будівля має історичне значення. Її звели у 1897-1898 роках коштом київського цукрозаводчика та мецената Льва Бродського. Спочатку там розміщувалася дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Проєкт споруди розробив харківський інженер Михайло Артинов.

Фундамент майбутньої лікарні заклали 6 серпня 1897 року, а амбулаторію відкрили 18 жовтня 1898 року. На будівництво й оздоблення Лев Бродський витратив 60 тис. руб. У закладі облаштували кабінети лікарів, інфекційне та хірургічне відділення, аптеку, лабораторію і бібліотеку.

Упродовж XX століття в будівлі працювали дитячі медичні установи. У 1999 році її передали апарату Президії Національної академії мистецтв України, на той час споруда була майже зруйнована.

З серпня 2000 року до червня 2007 року у будівлі тривала реконструкція будівлі. Після цього академія отримала власні приміщення.

У ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований на вулиці Бульварно-Кудрявській, 27 у Шевченківському районі столиці. 

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
128K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua