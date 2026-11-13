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Росія вдарила по Інституту травматології у Києві (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія вдарила по Інституту травматології у Києві (відео)
Наслідки ворожої атаки в Інституті травматології
фото: glavcom.ua

Вибух пролунав після третьої години ночі під час жовтої повітряної тривоги

У ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Внаслідок удару в будівлі лікарні виникло загоряння, пошкоджено фасад та скління, а в районі другого поверху зафіксовано часткове руйнування.

Як розповіли «Главкому» пацієнти клініки, вибух пролунав після третьої години ночі під час жовтої повітряної тривоги. Медики оперативно організували евакуацію хворих. На допомогу прибули рятувальники, поліцейські та численні бригади швидкої допомоги, які на місці оглядали людей. Зокрема, медичної допомоги потребувала жінка, яку посікло уламками скла.

Вибуховою хвилею всередині медзакладу вибило вікна та міжкімнатні двері – приміщення засипані уламками скла. Наразі персонал розчищає коридори, палати та прилеглу територію, щоб забезпечити безпечне пересування медиків і хворих.

У приміщеннях закладу винесло двері та вікна разом з рамами
У приміщеннях закладу винесло двері та вікна разом з рамами
фото: glavcom.ua

Як стало відомо кореспонденту «Главкома», пацієнтів із легкими станами виписують на амбулаторне лікування. Хворих із серйозними травмами тимчасово розмістили в інших, неушкоджених відділеннях – питання щодо їхнього подальшого лікування або переведення в інші клініки наразі вирішується.

Головний лікар закладу Роман Деркач в ефірі телеканалу «Київ24» уточнив масштаби руйнувань. За його словами, в установі розбито понад сотню вікон, пошкоджено велику кількість кабінетів і палат.

«Повністю зруйнований фасад нашої установи, розбито понад 100 вікон у клініці. Велика кількість кабінетів і палат зазнали руйнувань, але найбільші пошкодження – через вибиті вікна. Наразі ми призупинили звичний прийом, але не можемо зупинити роботу повністю, бо в лікарні перебуває багато пацієнтів. Ми зараз визначаємо, кого продовжимо лікувати тут, а кого переведемо в інші лікарні. Також проводимо аудит пошкоджень, щоб зрозуміти, як працюватимемо далі», – розповів Роман Деркач.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще семеро людей врятували рятувальники ДСНС. 

Теги: Київ лікарня вибух дрон

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