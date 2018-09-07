«Новій силі бути»: депутат Київради Гусовський прокоментував виключення з «Самопомочі»



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Фото: Главком Сергій Гусовський

Гусовському «сумно, що виконавчий комітет «Самопомочі» замість принципів демократичної партії пристав на регіональну позицію феодалізму»

Депутат Київської міської ради Сергій Гусовський відреагував на рішення виконавчого комітету «Об’єднання «Самопоміч» про виключення його, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.

«Що сталося з «Самопоміччю»? Усе просто: страх навіть потенційної конкуренції засліпили очі керівникам партії. Андрій Садовий казав: «в політиці ти або раб, або ворог». Для київської команди це неприйнятно», - написав Гусовський у Facebook.

За його словами, в останні місяці вони неодноразово обговорювали з лідером партії «принципи роботи, відданість прозорим, демократичним підходам».

«Проте, партійний диктат переміг здоровий глузд. Абсурдність звинувачень в бік членів нашої команди обов’язково буде доведена публічно. І щоб не було сумнівів — і в суді», - пообіцяв депутат.

Гусовському «сумно, що виконавчий комітет «Самопомочі» замість принципів демократичної партії пристав на регіональну позицію феодалізму».

«Новій силі бути! Без популістів та подвійних стандартів. Ми почнемо з рідного Києва!», - резюмував депутат.

Нагадаємо, в «Самопомочі» заявляли, що причина виключення депутатів – «завдання значної шкоді репутації політичної сили».