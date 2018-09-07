Сергія Гусовського та ще трьох депутатів Київради виключили з «Самопомочі»



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Фото: Главком Депутат Київради Сергій Гусовський

Причина виключення депутатів – «завдання значної шкоді репутації політичної сили»

Виконавчий комітет «Об’єднання «Самопоміч» виключив депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.

Про це йдеться у заяві політсили.

Причина виключення – «завдання значної шкоді репутації політичної сили».

«Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені. Загальна площа всіх захоплених ділянок складає більше 1,4 га», - йдеться у заяві партії.

Зазначається, що частина депутатів фракції на чолі з Сергієм Гусовським тривалий час не вживали жодних дій для запобігання подібним голосуванням.

«Якщо людина використовує свій статус і посаду для того, щоб здобувати персональну вигоду – отримувати комунальну землю для себе і своєї родини, якщо людина через схеми отримує 14 ділянок у власне користування, – все це свідчить про недоброчесність і недобросовісність цієї людини. Якщо депутати фракції це покривають, то це підтверджує і їхню недоброчесність», – заявила голова Київської міської партійної організації «Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.

Крім того, виконавчий комітет партії почав процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.

У керівництві «Самопомочі» заявили, що усі виявлені документи щодо ймовірних корупційних схем депутата Марченка передадуть до НАЗК, НАБУ та інших органів.

До слова, «Самопоміч» у минулому році витратила на пропаганду кожну п’яту гривню, отриману від держави.

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