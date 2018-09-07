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    Сергія Гусовського та ще трьох депутатів Київради виключили з «Самопомочі»

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    Депутат Київради Сергій Гусовський - Сергія Гусовського та ще трьох депутатів Київради виключили з «Самопомочі»
    Фото: Главком
    Депутат Київради Сергій Гусовський

    Причина виключення депутатів – «завдання значної шкоді репутації політичної сили»

    Виконавчий комітет «Об’єднання «Самопоміч» виключив депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.

    Про це йдеться у заяві політсили.

    Причина виключення – «завдання значної шкоді репутації політичної сили».

    «Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені. Загальна площа всіх захоплених ділянок складає більше 1,4 га», - йдеться у заяві партії.

    Зазначається, що частина депутатів фракції на чолі з Сергієм Гусовським тривалий час не вживали жодних дій для запобігання подібним голосуванням.

    «Якщо людина використовує свій статус і посаду для того, щоб здобувати персональну вигоду – отримувати комунальну землю для себе і своєї родини, якщо людина через схеми отримує 14 ділянок у власне користування, – все це свідчить про недоброчесність і недобросовісність цієї людини. Якщо депутати фракції це покривають, то це підтверджує і їхню недоброчесність», – заявила голова Київської міської партійної організації «Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.

    Крім того, виконавчий комітет партії почав процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.

    У керівництві «Самопомочі» заявили, що усі виявлені документи щодо ймовірних корупційних схем депутата Марченка передадуть до НАЗК, НАБУ та інших органів.

    До слова, «Самопоміч» у минулому році витратила на пропаганду кожну п’яту гривню, отриману від держави.

    Детальніше читайте у матеріалі Допоможи собі сам. Хто і як фінансує партію Садового
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    Київ Київрада Самопоміч депутати політика Оксана Сироїд
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