Обрано запобіжні заходи групі молодиків, які на Троєщині до смерті побили чоловіка



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До побиття чоловіка причетні двоє неповнолітніх Фото: Прокуратура Києва

Одного із п'яти осіб взято під варту

Деснянським районним судом Києва обрано запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку, від яких останній помер на місці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, о 1-й годині ночі 7 січня 2020 року група з п’яти осіб, двоє з яких є неповнолітніми, зустріли на вул. Маяковського 43-річного чоловіка, із яким вступили в конфлікт. У ході інциденту вказані особи почали наносити удари потерпілому руками, ногами та палицею, в результаті чого чоловік помер на місці.

Наразі всім членам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та судом до чотирьох членів групи застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, одного - взято під варту.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, до злочину причетні п’ять осіб, 1980-2003 років народження. Вони – раніше не судимі місцеві мешканці.