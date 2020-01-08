На Троєщині компанія молодиків до смерті побила чоловіка (фото, відео)



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На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Столичні поліцейські повідомили п’ятьом молодикам про підозру за смертельне побиття чоловіка

До Деснянського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського компанія молодиків побила його сусіда. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального та Головного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію та затримали зловмисників.

«Ми встановили причетність до злочину п’ятьох фігурантів, 1980-2003 років народження. Вони – раніше не судимі місцеві мешканці. Під час відтворення обставин події затримані розповіли, як усе відбувалося: вони побачили чоловіка та почали з ним конфліктувати. У ході суперечки товариші почали бити перехожого, доки він не впав на землю без свідомості. Після цього забрали цінні речі та втекли», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у них речі потерпілого.

«Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також можлива додаткова кваліфікація у даному кримінальному провадженні», - додав Герасименко.

Нагадаємо, столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство дівчини на проспекті Лобановського в Києві і розшукує злочинця.