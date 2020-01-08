Затриманим за вбивство двох дівчат у Києві повідомлено про підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювані у вбивстві - 34-річний чоловік та його 19-річна спільниця Фото: Прокуратура Києва

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку із вбивством двох дівчат у столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, дії 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

У квартирі, яку власниця здавала в оренду подобово, вона виявила тіла двох дівчат. ЗМІ назвали їхні імена – це Марія Каминіна та Єва Лисенко.

Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 6 січня 2020 року за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Раніше правоохоронці оголосили у розшук 34-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які винайняли квартиру. За інформацією ЗМІ, це: