  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Затриманим за вбивство двох дівчат у Києві повідомлено про підозру

    • Розсилка
    Підозрювані у вбивстві - 34-річний чоловік та його 19-річна спільниця - Затриманим за вбивство двох дівчат у Києві повідомлено про підозру
    Підозрювані у вбивстві - 34-річний чоловік та його 19-річна спільниця
    Фото: Прокуратура Києва

    До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

    Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку із вбивством двох дівчат у столиці.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Так, дії 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

    Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

    Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

    У квартирі, яку власниця здавала в оренду подобово, вона виявила тіла двох дівчат. ЗМІ назвали їхні імена – це Марія Каминіна та Єва Лисенко.

    Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 6 січня 2020 року за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

    Раніше правоохоронці оголосили у розшук 34-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які винайняли квартиру. За інформацією ЗМІ, це:

    • Сергій Ксьондзик, 34 роки. Народився у Ковельському районі Волинської області. Раніше був неодноразово судимим.
    • Єлизавета Бершацька, 19 років. Народилася у Добровеличівському районі Кіровоградської області. 
    прокуратура Київ кримінал Одеса вбивство злочин злочинець розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ