Очікується ще один аукціон з продажу недобудованого ТРЦ Respublika в Києві



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Багатофункціональний комплекс Respublika має стати найбільшим торгово-розважальним центром в Україні

Максим Нефьодов назвав продаж ТРЦ Respublika знаковою подією на ринку нерухомості

Крім продажу права вимоги за двома кредитами банку-банкрута «Надра», за якими в заставі знаходився недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві, має відбутися аукціон з продажу корпоративних прав на об’єкт. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

«Ще окремо буде аукціон по продажу корпоративних прав на об‘єкт, вони в заставі у НБУ. Подія цікава не тільки самим фактом великої транзакції по дуже складному об‘єкту, але і як доказ, що ринок рітейлу почувається непогано», - написав він.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голландському аукціоні права вимоги за двома кредитами банку-банкрута «Надра», за якими в заставі знаходився недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві. Переможцем аукціону стала компанія «Солтекс Капітал», яка погодилася заплатити за Respublika 777,13 млн грн.