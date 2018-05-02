Одеська фірма за 178 млн грн реконструює вулицю Академіка Туполєва у Києві

Замовник «Київавтодор» зекономив на багатомільйонному тендері 897 тис. грн

Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 2 травня повідомила про намір укласти догорів з одеською ТОВ «Автомагістраль-Південь» на реконструкцію столичної вулиці Академіка Туполєва загальною вартістю 178,49 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ProZorro. Зокрема, проектом



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Фото: «Главком»

Замовник «Київавтодор» зекономив на багатомільйонному тендері 897 тис. грн

Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 2 травня повідомила про намір укласти догорів з одеською ТОВ «Автомагістраль-Південь» на реконструкцію столичної вулиці Академіка Туполєва загальною вартістю 178,49 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ProZorro.

Зокрема, проектом передбачено розширення проїжджої частини до 4-х смуг руху, облаштування водовідведення, перевлаштування інженерних мереж, забезпечення зовнішнього освітлення.

Завершити оновлення цієї магістральної вулиці районного значення мають протягом 9 місяців.

На тендер заявилося три учасники: ТОВ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління «Підряд» (Київська область), ТОВ «САТ Україна» (Київська область) і ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса). Замовник не допустив до аукціону «САТ Україна» через невідповідність поданих документів.

Під час самого аукціону одеська фірма зробила незначне зниження ціни (на 897 тис. грн) порівняно з початковою заявкою. Таким чином, «Київавтодор» зекономив на багатомільйонному тендері 897 тис. грн.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.

Починаючи з 2010 року, «Автомагістраль-Південь» виграв тендерів на понад 16 млрд грн.

Як повідомлялося, столична влада розраховує отримати понад 2 млрд грн на ремонт доріг.