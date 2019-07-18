Один із найчастіше згадуваних у новинах судів відкриє свої таємниці
У Конституційному суді України відбудеться екскурсія для усіх охочих
У п’ятницю, 19 липня, відбудеться безкоштовна екскурсія до Конституційного суду України. Початок - о 14:00.
Про це повідомляє «Моє місто».
Під час ознайомчого візиту до суду відвідувачі дізнаються про:
- структуру Конституційного суду;
- з якими позовами можна звернутися до КСУ;
- в чому, власне, полягає робота суддів та Суду.
«Один з найчастіше згадуваних судів у новинах відкриває свої двері для допитливих!» - додають організатори.
Тривалість екскурсії – година.
На екскурсію потрібен попередній запис.
Нагадаємо, 14 травня 2019 року судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.
22 травня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо звільнення зі своєї посади Станіслава Шевчука. Конституційний суд подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження.
На початку липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука.