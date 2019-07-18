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    Один із найчастіше згадуваних у новинах судів відкриє свої таємниці

    • Розсилка
    Один із найчастіше згадуваних у новинах судів відкриє свої таємниці

    У Конституційному суді України відбудеться екскурсія для усіх охочих

    У п’ятницю, 19 липня, відбудеться безкоштовна екскурсія до Конституційного суду України. Початок - о 14:00.

    Про це повідомляє «Моє місто».

    Під час ознайомчого візиту до суду відвідувачі дізнаються про:

    • структуру Конституційного суду;
    • з якими позовами можна звернутися до КСУ;
    • в чому, власне, полягає робота суддів та Суду.

    «Один з найчастіше згадуваних судів у новинах відкриває свої двері для допитливих!» - додають організатори.

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    Тривалість екскурсії – година.

    На екскурсію потрібен попередній запис.

    Нагадаємо, 14 травня 2019 року судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.

    22 травня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо звільнення зі своєї посади Станіслава Шевчука. Конституційний суд подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження.

    На початку липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука. 

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