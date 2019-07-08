Апеляційний суд Києва виніс рішення на користь звільненого голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука



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Шостий апеляційний суд Києва став на бік звільненого голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука

Звільнений голова Конституційного суду через суди намагається поновитися на посаді

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення тепер уже колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука. Про це ідеться у рішенні Суду від 2 липня, яке було оприлюднено 5 липня.

«Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного суду України на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 травня 2019 року. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом тридцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду», ідеться у рішенні.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо звільнення зі своєї посади Станіслава Шевчука. Конституційний суд подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження, яка і була відхилена.

14 травня 2019 року Судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні. Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.