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    Новини

    Один корпус Олександрівської лікарні відремонтують за 24 млн грн

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    Один корпус Олександрівської лікарні відремонтують за 24 млн грн

    Планується капітально відремонтувати приміщення корпусу №7 Олександрівської клінічної лікарні

    У Києві капітально відремонтують 7-й корпус Олександрівської клінічної лікарні.

    Про це йдеться в повідомленні на порталі публічних електронних закупівель ProZorro.

    Згідно з документом, планується капітально відремонтувати приміщення корпусу №7 Олександрівської клінічної лікарні на вул. Шовковична, 39/1.На роботи готові виділити 23,9 млн грн.

    Аукціон, на якому визначать виконавця робіт, призначений на 19 вересня.

    Як повідомлялося раніше, з 1 вересня у Києві невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі. Тепер будуть стежити за часом прибуття бригади «швидкої» до пацієнта. Крім того, з початку вересня невідкладна допомога у столиці працюватиме по одному номеру - 103.

    Джерело: 44.ua

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