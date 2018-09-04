Один корпус Олександрівської лікарні відремонтують за 24 млн грн



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Планується капітально відремонтувати приміщення корпусу №7 Олександрівської клінічної лікарні

У Києві капітально відремонтують 7-й корпус Олександрівської клінічної лікарні.

Про це йдеться в повідомленні на порталі публічних електронних закупівель ProZorro.

Згідно з документом, планується капітально відремонтувати приміщення корпусу №7 Олександрівської клінічної лікарні на вул. Шовковична, 39/1.На роботи готові виділити 23,9 млн грн.

Аукціон, на якому визначать виконавця робіт, призначений на 19 вересня.

Як повідомлялося раніше, з 1 вересня у Києві невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі. Тепер будуть стежити за часом прибуття бригади «швидкої» до пацієнта. Крім того, з початку вересня невідкладна допомога у столиці працюватиме по одному номеру - 103.

Джерело: 44.ua