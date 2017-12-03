Одному з київських проспектів планують надати ім’я космонавта Каденюка

Петиція про перейменування проспекту Комарова з’явилась на сайті Київради

Київський проспект космонавта Комарова пропонують перейменувати на честь першої в історії незалежної України людини, яка побувала у космосі – Леоніда Каденюка. Петиція про перейменування з’явилась на сайті Київської міської ради. [READ_MORE] «Постать космонавта Комарова ніяким чином не пов’язана з містом



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Український космонавт Леонід Каденюк

Петиція про перейменування проспекту Комарова з’явилась на сайті Київради

Київський проспект космонавта Комарова пропонують перейменувати на честь першої в історії незалежної України людини, яка побувала у космосі – Леоніда Каденюка. Петиція про перейменування з’явилась на сайті Київської міської ради.

«Постать космонавта Комарова ніяким чином не пов’язана з містом Києвом, а є наслідком радянського постколоніального минулого. Крім того саме на цьому проспекті знаходиться Національний авіаційний університет. Тому доцільно вшанувати пам’ять про першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка в назві проспекту біля Національного авіаційного університету. Особливо це стає актуальним саме в цей складний час і стане гарним прикладом для національно-патріотичного виховання молоді України», — зазначив автор звернення Ігор Мельник.

Раніше повідомлялося, що перший український космонавт Леонід Каденюк помер 31 січня під час пробіжки у парку Царське село.