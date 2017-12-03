  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Одному з київських проспектів планують надати ім’я космонавта Каденюка

    Петиція про перейменування проспекту Комарова з’явилась на сайті Київради
    Київський проспект космонавта Комарова пропонують перейменувати на честь першої в історії незалежної України людини, яка побувала у космосі – Леоніда Каденюка. Петиція про перейменування з’явилась на сайті Київської міської ради. [READ_MORE] «Постать космонавта Комарова ніяким чином не пов’язана з містом
    • Сьогодні, 14:41
    • Розсилка
    Український космонавт Леонід Каденюк
    Український космонавт Леонід Каденюк

    Петиція про перейменування проспекту Комарова з’явилась на сайті Київради

    Київський проспект космонавта Комарова пропонують перейменувати на честь першої в історії незалежної України людини, яка побувала у космосі – Леоніда Каденюка. Петиція про перейменування з’явилась на сайті Київської міської ради.

    Читайте також

    «Постать космонавта Комарова ніяким чином не пов’язана з містом Києвом, а є наслідком радянського постколоніального минулого. Крім того саме на цьому проспекті знаходиться Національний авіаційний університет. Тому доцільно вшанувати пам’ять про першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка в назві проспекту біля Національного авіаційного університету. Особливо це стає актуальним саме в цей складний час і стане гарним прикладом для національно-патріотичного виховання молоді України», — зазначив автор звернення Ігор Мельник.

    Раніше повідомлялося, що перший український космонавт Леонід Каденюк помер 31 січня під час пробіжки у парку Царське село. 

    Читайте також
    космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ