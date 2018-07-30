Оголошено підозру нелюду, який на Оболоні вбив 16-річну дівчину



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Підозрюваний у вбивстві мешканець столиці, 1964 року народження

Підозрюваний у вбивстві знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

Поліція Києва оголосила підозру мешканцю столиці у скоєнні вбивства 16-річної дівчини, тіло якої було знайдено із ознаками насильницької смерті у лісопарковій зоні Оболонського району. Правоохоронці проводять слідчі дії та призначають необхідні експертизи, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, 27 липня до чергової частини столичної поліції звернулася киянка із повідомленням про те, що її сестра – уродженка Закарпаття, 2002 року народження – пішла на вечірню пробіжку та не повернулася додому. Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники Оболонського управління поліції виявили безвісти зниклу у лісосмузі на вулиці Вишгородській.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Києві Олександр Пивовар, розслідуючи кримінальне провадження, розпочате за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, правоохоронці встановили чоловіка, який може бути причетним до скоєння тяжкого злочину.

Це - мешканець столиці, 1964 року народження, який був раніше судимий.

«Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За погодження із процесуальним прокурором цій особі оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Проводяться необхідні слідчі дії та призначені судові експертизи», - зазначив Пивовар.

Також підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення інших злочинів на території столиці. Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання чоловікові міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що під час допиту чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин.