Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Оболоні



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Скріншот з відео Затриманому чоловіку 54 роки

Затриманий заявив, що запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин

Поліція Києва затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на Оболоні.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, тіло дівчини було знайдене в лісосмузі вночі 28 липня.

Також з'явилося відео допиту 54-річного підозрюваного. Чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин.

Нагадаємо, вночі 28 липня поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло загиблої зі слідами насильницької смерті. Це - 16-річна жителька Закарпатської області.