Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Оболоні
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Скріншот з відео
Затриманому чоловіку 54 роки
Затриманий заявив, що запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин
Поліція Києва затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на Оболоні.
Про це повідомляє ТСН.
Як зазначається, тіло дівчини було знайдене в лісосмузі вночі 28 липня.
Також з'явилося відео допиту 54-річного підозрюваного. Чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин.
Нагадаємо, вночі 28 липня поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло загиблої зі слідами насильницької смерті. Це - 16-річна жителька Закарпатської області.