  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Оболоні

    • Розсилка
    Затриманому чоловіку&nbsp;54 роки - Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Оболоні
    Скріншот з відео
    Затриманому чоловіку 54 роки

    Затриманий заявив, що запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин

    Поліція Києва затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на Оболоні.

    Про це повідомляє ТСН.

    Як зазначається, тіло дівчини було знайдене в лісосмузі вночі 28 липня.

    Також з'явилося відео допиту 54-річного підозрюваного. Чоловік повідомив, що не шкодує про скоєне. За його словами, він запропонував дівчині «зайнятися любов'ю», а після її відмови скоїв злочин. 

    Нагадаємо, вночі 28 липня поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло загиблої  зі слідами насильницької смерті. Це - 16-річна жителька Закарпатської області.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал вбивство згвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ