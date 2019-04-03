Оголошено підозру підприємцю, який вирубав тисячі дерев у заповіднику «Биківнянські могили»



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Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»

Державі заподіяно шкоди на майже 3,6 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою № 4 повідомлено про підозру підприємцю, який всупереч закону організував вирубку понад 1800 неушкоджених дерев на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Установлено, що між заповідником та товариством був укладений договір на видалення зелених насаджень, які втратили здатність виконувати свої корисні, захисні, санітарно-гігієнічні, естетичні функції, є сухостійними та аварійно-небезпечними.

Натомість у ході виконання вказаних робіт представник фірми-підрядника організував самовільну вирубку понад 1800 неушкоджених дерев, чим заподіяв державним інтересам матеріальної шкоди у розмірі майже 3,6 млн гривень.

За результатом розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ст. 246 КК України (в редакції 26.04.2017).

На даний час вирішується питання щодо обрання підприємцю запобіжного заходу.

Крім того, як повідомлялося раніше, посадовцю Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», який не проконтролював дії підрядника та допустив незаконну порубку дерев, оголошено підозру за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Обвинувальний акт відносно чиновника вже скеровано до суду.