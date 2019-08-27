Оголошено підозру шахраям, які заволоділи садибою Міллера в Києві



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Садиба Міллера в історичному центрі Києва збудована в кінці 19 ст.

На будинок накладено арешт із забороною вчинення будь-яких дій

Прокуратурою Києва спільно зі столичними поліцейськими у ході досудового слідства викрито трьох осіб, які шахрайським шляхом заволоділи об’єктом комунальної власності на вул. Гоголівській у Києві вартістю понад 9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як встановлено слідством, вказані особи шляхом використання завідомо підроблених документів оформили на підконтрольну фірму будівлю в історичному центрі міста, так звану садибу Міллера, збудовану в кінці 19 ст.

Кілька років тому будівля була визнана непридатною для проживання, після чого місцевою владою проведено відселення мешканців за бюджетні кошти, а сам об’єкт передано в управління комунального підприємства «Спецжитлофонд».

Незаконне оформлення права власності на нерухомий об’єкт надало право шахраям на оформлення земельної ділянки, на якій він розташований. При цьому вартість землі значно перевищує вартість самої будівлі.

У вівторок, 27 серпня, за результатами розслідування трьом зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст.190 КК України.

Крім того, за клопотанням прокуратури Києва, поданого в інтересах комунального підприємства «Спецжитлофонд», на будинок накладено арешт із забороною вчинення будь-яких дій.

Слідство у кримінальному провадженні триває.