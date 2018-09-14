Оголошено підозру водію, з вини якого у ДТП під Києвом загинуло четверо людей



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Фото: Еспресо ДТП на трасі Київ - Ірпінь

Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі

Повідомлено про підозру 47–річному винуватцю жахливої ДТП, що сталася 19 серпня 2018 року на автодорозі Київ-Ірпінь, та внаслідок якої загинуло четверо людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Водій Suzuki Grand Vitara, рухаючись зі сторони міста Ірпінь у напрямку Києва, в порушення вимог Правил дорожнього руху перетнув подвійну осьову лінію та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, що рухався у зустрічному напрямку. В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля Citroen, а також двоє пасажирів Suzuki загинули на місці. Ще двоє пасажирів, а також водій Suzuki з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до Київської міської клінічної лікарні №17», - нагадують у прокуратурі.

За результатами проведеного розслідування водію Suzuki, одразу після виписки з лікарні, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб).

На даний час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.