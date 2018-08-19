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    Події в Україні

    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих

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    Наслідки ДТП під Києвом - Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Фото: dtp.kiev.ua
    Наслідки ДТП під Києвом

    Свідки намагалися за допомогою бензопилою витягти одного постраждалого, який був ще живий, але не встигли

    Ввечері у неділю, 19 серпня 2018 року, на Новоірпінській трасі, що на північний захід від Києва, зіштовхнулися два легковика. Позашляховик Suzuki рухався зі сторони Ірпеня, тоді як з боку Києва їхав Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутись через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, він влетів йому у бік.

    Від потужного удару уламки розлетілись на десятки метрів, а учасників аварії приїхали вирізати з понівечених автівок рятувальники ДСНС, передають Вартові.Еспресо.

    За допомогою бензопили свідки аварії самі намагались витягти водія Citroën, який на той момент, ще був живий. Проте не встигли, отримані травми виявилися несумісні з життям.

    Внаслідок аварії на місці загинуло 4 людей, ще 3-х у вкрай важкому стані забрала швидка допомога.

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    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих
    Розворот через подвійну суцільну лінію під Києвом: четверо загиблих

    На місці працюють рятувальники, бригади швидкої та слідчі, які встановлюють обставини трагедії.

    Нагадаємо, у неділю, 19 серпня, в Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульних поліції.

    19 серпня сталася смертельна ДТП за участю скандального екс-чиновника на Харківщині, троє загиблих. 

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