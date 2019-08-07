Огорожу Байкового кладовища розберуть і зведуть нову



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Буде проведено реконструкцію знаменитої цегляної огорожі Байкового кладовища

Біля кладовища зведуть нову стіну

Київська влада збирається протягом 2020 року провести повномасштабну реконструкцію знаменитої цегляної огорожі Байкового кладовища. 6 серпня на майданчику ProZorro комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» оголосив тендер вартістю 22 млн грн.

Згідно з розміщеною документацією, підряднику насамперед належить розібрати стіну сумарним об'ємом 413 кубометрів, що еквівалентно 211,9 тис. стандартних цеглин. Яка доля чекає на будматеріали - до кінця невідомо. У тому ж документі зазначено, що після демонтажу потрібно буде вивезти близько 360 тонн сміття.

Після розбирання нинішньої стіни підрядник повинен буде зміцнити схили, оновити дренажну систему і звести нову стіну. Правда, схоже викладати її з цегли повністю вже не стануть. У документації йдеться про кладці лише стовпчиків сумарним об'ємом 165 куб. м. Решту просто облицюють клінкерною плиткою. Загальна площа таких робіт становить понад 1000 кв. м. Замовник навіть вказує конкретний тип плитки - це польська Cerrad Burgund, що імітує червону цегляну кладку.

Аукціон з вибору підрядника відбудеться 23 серпня 2019 року.

Джерело: UBR