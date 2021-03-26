Онлайн брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію в столиці (трансляція)
Київський міський голова поінформує,яка заповненість лікарень у столиці
фото: liga.net
Кличко на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві
26 березня о 12:00 відбудеться онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка.
Київський міський голова поінформує про стан справ у столиці
Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
- скільки хворих від коронавірусу померли за останній тиждень;
- скільки апаратів ШВЛ і концентраторів кисню є в столичних лікарнях;
- про захворюваність на грип і ГРВІ;
- про ремонти столичних доріг;
- про наміри приватних перевізників підвищити вартість проїзду.
Госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні 96 хворих, 1043 – на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків. За минулу добу одужали 424 хворі, у тому числі 35 дітей.