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    Онлайн брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію в столиці (трансляція)

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    Київський міський голова поінформує,яка заповненість лікарень у столиці - Онлайн брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію в столиці (трансляція)
    Київський міський голова поінформує,яка заповненість лікарень у столиці
    фото: liga.net

    Кличко на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві

    26 березня о 12:00 відбудеться онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка.

    Київський міський голова поінформує про стан справ у столиці

    Віталій Кличко поінформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
    • скільки хворих від коронавірусу померли за останній тиждень;
    • скільки апаратів ШВЛ і концентраторів кисню є в столичних лікарнях;
    • про захворюваність на грип і ГРВІ;
    • про ремонти столичних доріг;
    • про наміри приватних перевізників підвищити вартість проїзду.
    Нагадаємо, за даними обласного лабораторного центру за минулу добу, 25 березня, на Київщині коронавірус виявили в 1139 людей. Загалом у Київській області офіційно підтверджено 91 399 випадків захворювання на коронавірус. Нові випадки Covid-19 зареєстрували у 53 дітей.

    Госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні 96 хворих, 1043 – на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків. За минулу добу одужали 424 хворі, у тому числі 35 дітей.

    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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