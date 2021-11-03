Опале листя в Києві перетворюють на біогумус за допомогою хробаків (фото)

Місто направляє опале листя на спеціалізоване підприємство на Київщині

Столична влада продовжує втілювати в життя стратегію сортування та переробки окремих фракцій відходів. У столиці вже понад два роки працює система відбору пластику, скла, паперу, відпрацьованих акумуляторів, ламп, медикаментів тощо. З осені цього року місто розпочало перенаправляти опале листя на потужності для переробки його на біогумус за допомогою спеціальних хробаків. Про це під час інспекції роботи такого спеціалізованого підприємства в Київській області повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Щороку в столиці накопичується близько 100 тисяч кубометрів опалого листя, яке необхідно переробляти. Часто люди, насамперед жителі приватного сектора, замість того, щоб направити його на утилізацію чи переробку, просто спалюють. У нас за останній місяць сталося близько 200 пожеж та підпалів трави й листя у приватному секторі та на території екосистем. Тому ми налагоджуємо роботу з підприємствами, що здатні забезпечити якісну переробку листя. Комунальні підприємства вже уклали відповідні угоди, що дають змогу переробляти опале листя, перетворюючи його на біогумус за допомогою сучасних технологій», – розповів Пантелеєв.

Під час інспекції спеціалісти продемонстрували етапність перетворення листя: складування, обробка розчином та ферментація, а потім вже його переробка на гумус. Для цього застосовується технологія виробництва компосту та його переробки за допомогою вермикультивування. Вона здійснюється за допомогою використання червоних кільцевих хробаків, які з’їдаючи органічні відходи, переробляють його на біогумус, що містить необхідні речовини для насичення ґрунтів.

Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва використовують інноваційні технології для утилізації опалого листя – за допомогою каліфорнійського черв’яка його перероблять на природне органічне добриво.