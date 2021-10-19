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    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як

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    Опале листя перероблятимуть на біогумус - Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як
    Опале листя перероблятимуть на біогумус
    Фото з відкритих джерел

    Опале листя вивозять на спеціально відведену ділянку для подальшої переробки на біогумус

    У Святошинському районі Києва використовують інноваційні технології для утилізації опалого листя — за допомогою каліфорнійського черв’яка його перероблять на природне органічне добриво. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» відповідно до договору з ТОВ «Крамар ЕКО» доставило першу партію опалого листя на спеціально відведену ділянку для подальшої переробки на біогумус за допомогою каліфорнійського черв’яка.

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    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як
    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як
    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як
    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як
    Фото: «Вечірній Київ»

    Запровадження інновації покликане утилізовувати міські органічні відходи ефективно, не спалюючи їх.

    Червоний каліфорнійський черв’як є оптимальним рішенням утилізації опалого листя, яке дає змогу отримувати природне органічне добриво, біогумус, що здатний реанімувати навіть «мертві ґрунти».

    Як відомо, з настанням осені в Києві трапляються непоодинокі випадки спалювання сухого листя. Столична влада нагадує мешканцям Києва про шкоду, яку завдає довкіллю та здоров’ю людей спалювання опалого листя, та штрафи за підпал листя.

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    Теги: екологія Київ сміття
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    Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як