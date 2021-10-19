Опале листя в Києві перероблятиме каліфорнійський черв’як

Опале листя вивозять на спеціально відведену ділянку для подальшої переробки на біогумус

У Святошинському районі Києва використовують інноваційні технології для утилізації опалого листя — за допомогою каліфорнійського черв’яка його перероблять на природне органічне добриво. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» відповідно до договору з ТОВ «Крамар ЕКО» доставило першу партію опалого листя на спеціально відведену ділянку для подальшої переробки на біогумус за допомогою каліфорнійського черв’яка.

Запровадження інновації покликане утилізовувати міські органічні відходи ефективно, не спалюючи їх.

Червоний каліфорнійський черв’як є оптимальним рішенням утилізації опалого листя, яке дає змогу отримувати природне органічне добриво, біогумус, що здатний реанімувати навіть «мертві ґрунти».

Як відомо, з настанням осені в Києві трапляються непоодинокі випадки спалювання сухого листя. Столична влада нагадує мешканцям Києва про шкоду, яку завдає довкіллю та здоров’ю людей спалювання опалого листя, та штрафи за підпал листя.

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