Ожеледиця у Києві: за одну добу до лікарень звернулися понад 60 постраждалих
- Сьогодні, 11:07
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Кияни та гості столиці, будьте обережні!
До лікарень Києва було госпіталізовано 66 осіб
За минулу добу до травмпунктів столиці за медичною допомогою звернулися 66 осіб, 15 з яких – діти у віці до 18 років.
Про це повідомляє прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
При цьому 8 осіб госпіталізовано з переломами різного ступеня важкості.
В цілому в українській столиці, в період з 29 листопада по 23 січня, жертвами ожеледиці стали майже 2 тисячі людей, 263 з яких – діти.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у столиці додатково разгорнули 24 пункти для обігріву.