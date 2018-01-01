Ожеледиця у Києві: за одну добу до лікарень звернулися понад 60 постраждалих

До лікарень Києва було госпіталізовано 66 осіб

За минулу добу до травмпунктів столиці за медичною допомогою звернулися 66 осіб, 15 з яких – діти у віці до 18 років. Про це повідомляє прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська. При цьому 8 осіб госпіталізовано з переломами різного ступеня важкості. В цілому в українській столиці, в період з 29 листопада