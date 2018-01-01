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    Ожеледиця у Києві: за одну добу до лікарень звернулися понад 60 постраждалих

    До лікарень Києва було госпіталізовано 66 осіб
    За минулу добу до травмпунктів столиці за медичною допомогою звернулися 66 осіб, 15 з яких – діти у віці до 18 років. Про це повідомляє прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська. При цьому 8 осіб госпіталізовано з переломами різного ступеня важкості. В цілому в українській столиці, в період з 29 листопада
    • Сьогодні, 11:07
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    Кияни та гості столиці, будьте обережні!
    Кияни та гості столиці, будьте обережні!

    До лікарень Києва було госпіталізовано 66 осіб

    За минулу добу до травмпунктів столиці за медичною допомогою звернулися 66 осіб, 15 з яких – діти у віці до 18 років.
    Про це повідомляє прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
    При цьому 8 осіб госпіталізовано з переломами різного ступеня важкості.

    В цілому в українській столиці, в період з 29 листопада по 23 січня, жертвами ожеледиці стали майже 2 тисячі людей, 263 з яких – діти.
    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у столиці додатково разгорнули 24 пункти для обігріву.

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    Київ КМДА
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