Паркувальні кишені з’явилися ще на одній вулиці у центрі Києва (фото)



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Фото: Київавтодор Паркувальні кишені на вул. Генерала Алмазова

Завершено влаштування паркувальних кишень на вул. Генерала Алмазова

На вул. Генерала Алмазова у Печерському районі Києва автодорівці завершили влаштування паркувальних кишень, аналогічні роботи вже розпочаті на вул. Івана Мазепи. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Паркування автомобільного транспорту обабіч доріг створює незручності всім учасникам дорожнього руху – і водіям, і пішоходам. Особливо гостро ця проблема торкається центральної частини столиці з великою кількістю автомобільного транспорту та інтенсивним трафіком. Один з дієвих варіантів покращення ситуації – це влаштування паркувальних кишень», - зазначили в корпорації.

Влітку перші такі місця для паркування в якості експерименту були влаштовані на вул. Богдана Хмельницького та вул. Парково-Сирецькій.

Раніше повідомлялося, що у рамках реконструкції, капітального і поточного ремонтів доріг, із метою упорядкування руху та наведення ладу з паркуванням на вулицях столиці комунальна корпорація «Київавтодор» приступила до облаштування спеціальних «кишень» для паркування та зупинок автотранспорту.