Пасажири розблокували термінал F аеропорту «Бориспіль»
Працівники авіакомпанії оголосили про початок реєстрації на рейс
Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі розблокували вхід до терміналу F у Борисполі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Видання зазначає, що приблизно о 22:00 оголосили про початок реєстрації на рейс.
Пасажири протестували через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.
До будівлі терміналу не могли потрапити близько 100 пасажирів.
16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00.
Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.
На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.