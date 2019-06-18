Пасажири розблокували термінал F аеропорту «Бориспіль»



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Працівники авіакомпанії оголосили про початок реєстрації на рейс

Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі розблокували вхід до терміналу F у Борисполі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання зазначає, що приблизно о 22:00 оголосили про початок реєстрації на рейс.

Пасажири протестували через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.

До будівлі терміналу не могли потрапити близько 100 пасажирів.

16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00.

Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.