Патрульні Києва розповіли, скільки у них «працює» коней



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Заступник командира кавалерійської роти патрульної поліції Києва Юрій Власик Фото: Патрульна поліція України

Патрульна поліція розробила програму тренувань для адаптації коней до служби в складних умовах

Кавалерійська рота патрульної поліції працює у Києві вже понад два роки, у ній 21 службовий кінь. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

До патрулювання коні приступають не відразу – поліцейський кінь повинен бути готовим до багатьох особливостей нової роботи. Патрульна поліція разом з іноземними партнерами розробила програму тренувань для адаптації коней до служби в складних умовах. Їх навчають не панікувати серед агресивного натовпу, спокійно реагувати на постріли, гуркіт автомобілів та світлові ефекти.

«Щоб почати патрулювання на конях, треба пройти спецнавчання, яке триває близько півроку, – говорить заступник командира кавалерійської роти патрульної поліції Києва Юрій Власик. – Але й після навчання тренування не закінчуються – вони проходять постійно, по 3-4 години на день».

Він глибоко переконаний в ефективності роботи свого підрозділу. «Конем можна набагато швидше прибути на виклик і провести ефективну роботу там, де не можна проїхати транспортом, а пішки швидко не дійти», – зазначає Власик.

Як повідомлялося раніше, із 73 передбачених штатним розписом кавалерійської роти Управління патрульної поліції Києва співробітників залишився 61 кавалерист.