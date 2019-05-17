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    Патрульні Києва розповіли, скільки у них «працює» коней

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    Заступник командира кавалерійської роти патрульної поліції Києва Юрій Власик - Патрульні Києва розповіли, скільки у них «працює» коней
    Заступник командира кавалерійської роти патрульної поліції Києва Юрій Власик
    Фото: Патрульна поліція України

    Патрульна поліція розробила програму тренувань для адаптації коней до служби в складних умовах

    Кавалерійська рота патрульної поліції працює у Києві вже понад два роки, у ній 21 службовий кінь. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

    До патрулювання коні приступають не відразу – поліцейський кінь повинен бути готовим до багатьох особливостей нової роботи. Патрульна поліція разом з іноземними партнерами розробила програму тренувань для адаптації коней до служби в складних умовах. Їх навчають не панікувати серед агресивного натовпу, спокійно реагувати на постріли, гуркіт автомобілів та світлові ефекти.

    «Щоб почати патрулювання на конях, треба пройти спецнавчання, яке триває близько півроку, – говорить заступник командира кавалерійської роти патрульної поліції Києва Юрій Власик. – Але й після навчання тренування не закінчуються – вони проходять постійно, по 3-4 години на день».

    Він глибоко переконаний в ефективності роботи свого підрозділу. «Конем можна набагато швидше прибути на виклик і провести ефективну роботу там, де не можна проїхати транспортом, а пішки швидко не дійти», – зазначає Власик.

    Як повідомлялося раніше, із 73 передбачених штатним розписом кавалерійської роти Управління патрульної поліції Києва співробітників залишився 61 кавалерист.

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