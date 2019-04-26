Столичному кінному патрулю не вистачає 12 кавалеристів документ



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Кінний патруль Києва схуд у штаті

Чисельність штату кінної поліції в Києві, станом на березень 2019 року, скоротилася до 61 кавалериста. Про це йдеться у відповіді Управління патрульної поліції у Києві на офіційне звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

«Напередодні паркового сезону 2019 столичний кінний патруль схуд у штаті», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

«На традиційних локаціях - в парках «Муромець», «Труханів острів», «Гідропарк» та інших, із 73 передбачених штатним розписом кавалерійської роти Управління патрульної поліції співробітників залишився 61 кавалерист», - повідомив Пабат.

Згідно з документом Управління патрульної поліції, у 2018 році чисельність особового складу кавалерійської роти складала 68 осіб.

Пабат висловив сподівання, що «скорочення чисельності патрульних-вершників пов'язано із загальною проблемою дефіциту поліцейських у столиці».

Раніше депутат повідомив, що у Києві спостерігається нестача дільничних офіцерів поліції.