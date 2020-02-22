Педіатр під Києвом відмовилася говорити з пацієнткою українською мовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матір пацієнтки має намір звертатися до суду

Педіатр в місті Вишневе під Києвом відмовилася говорити з пацієнткою і її матір’ю українською мовою. Відповідний сюжет опублікований на Youtube-каналі видання «Вікна-новини».

Мати пацієнтки Анастасія Нуца розповіла, що прийшла на прийом до лікаря з дочкою Дариною. Педіатр почала розмовляти з ними російською мовою, у відповідь жінка попросила говорити українською. За її словами, лікар записала в медичній картці також російською, що мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря.

Нуца звернулася зі скаргою на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. Також жінка поскаржилася адміністрації лікарні. «Ви що, російської не розумієте?», – відповіли їй в приймальні на дзвінок по телефону. Однак заступник директора медзакладу запевнив, що з лікарем, яка відмовилася перейти на державну мову, вже провели бесіду. За словами матері пацієнтки, вона має намір звертатися до суду в разі потреби.

Читайте також: