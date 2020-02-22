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    Скандальний законопроєкт про медіа: Ткаченко не бачить спротиву журналістів

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    Олександр Ткаченко вважає, що регуляція у сфері медіа відстала від реальності, тому її потрібно &laquo;проапдейтити&raquo; щодо сьогоднішніх викликів і створити рівні умови для всіх медіа - Скандальний законопроєкт про медіа: Ткаченко не бачить спротиву журналістів
    Олександр Ткаченко вважає, що регуляція у сфері медіа відстала від реальності, тому її потрібно «проапдейтити» щодо сьогоднішніх викликів і створити рівні умови для всіх медіа
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У новому законопроєкті про медіа є низка дискусійних статей, які викликають критику

    Найбільше дискусій у новому законопроєкті про медіа викликають статті, пов’язані з форматом регулювання онлайн-медіа, питанням мови, повноваженнями Нацради. Це в інтерв’ю «Главкому» визнав голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. При уцьому авін не бачить масованого спротиву журналістської спільноти проти ініціатив, які містить проєкт.

     «Не бачу спротиву медіасередовища щодо цього закону. Я бачу дискусію, яка триває. Відкликати його (законопроєкт про медіа, – Главком) ми точно не маємо наміру», – сказав Ткаченко. Він зазначив, що зауваження щодо цього законопроєкту головного експертного управління досить часто є просто формальними.

    За словами Ткаченка, лобістами закону є самі медійники. Він вважає, що регуляція у сфері медіа відстала від реальності на багато років, тому її потрібно модернізувати, «проапдейтити» щодо сьогоднішніх викликів і створити рівні умови для всіх медіа.

    Нагадаємо, 29 грудня 2019 року проєкт Закону «Про медіа», поданий депутатами фракції «Слуга народу», зареєстрували у Верховній Раді. Профільний комітет Верховної Ради 6 лютого 2020 року підтримав законопроєкт «Про медіа». 

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