ЗМІ: у будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець
Джерела ЗМІ повідомляють, що чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, який зареєстрований на Кожару
Фото ілюстративне
За попередньою інформацією, загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння.
В будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, в селі Чайки під Києвом, чоловік вчинив самогубство.
Про це виданню УНН стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що смертельний інцидент стався близько 22 години 21 лютого.
«Чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, зареєстрований на Кожару. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мотиви скоєного з'ясовуються», - пише ЗМІ.
За інформацією джерел видання, загиблий - Старицький Сергій Геннадійович, 1963 року народження, директор ТОВ «Спорт медіа проект».
Леонід Кожара - український політик, був міністром закордонних справ України за часів Януковича.
Також був нардепом Верховної Ради 5-7 скликань, членом Комуністичної партії Радянського Союзу і «Партії регіонів».
У 2018 році соціалісти висували Кожару кандидатом на вибори президента, але балотуватися він не став.