  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: у будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець

    • Розсилка
    Джерела ЗМІ повідомляють, що&nbsp;чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, який зареєстрований на Кожару - ЗМІ: у будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець
    Джерела ЗМІ повідомляють, що чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, який зареєстрований на Кожару
    Фото ілюстративне

    За попередньою інформацією, загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    В будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, в селі Чайки під Києвом, чоловік вчинив самогубство.

    Про це виданню УНН стало відомо з власних джерел.

    Зазначається, що смертельний інцидент стався близько 22 години 21 лютого.

    «Чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, зареєстрований на Кожару. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мотиви скоєного з'ясовуються», - пише ЗМІ.

    За інформацією джерел видання, загиблий - Старицький Сергій Геннадійович, 1963 року народження, директор ТОВ «Спорт медіа проект».

    Леонід Кожара - український  політик, був міністром закордонних справ України за часів Януковича.
    Також був нардепом Верховної Ради 5-7 скликань, членом Комуністичної партії Радянського Союзу і «Партії регіонів». 
    У 2018 році соціалісти висували Кожару кандидатом на вибори президента, але балотуватися він не став.
    міністр бізнес смерть Київщина Леонід Кожара самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ