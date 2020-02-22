ЗМІ: у будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець



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Джерела ЗМІ повідомляють, що чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, який зареєстрований на Кожару Фото ілюстративне

За попередньою інформацією, загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

В будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, в селі Чайки під Києвом, чоловік вчинив самогубство.

Про це виданню УНН стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що смертельний інцидент стався близько 22 години 21 лютого.

«Чоловік 1963 року застрелився з пістолета Jericho, зареєстрований на Кожару. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мотиви скоєного з'ясовуються», - пише ЗМІ.

За інформацією джерел видання, загиблий - Старицький Сергій Геннадійович, 1963 року народження, директор ТОВ «Спорт медіа проект».

Леонід Кожара - український політик, був міністром закордонних справ України за часів Януковича.

Також був нардепом Верховної Ради 5-7 скликань, членом Комуністичної партії Радянського Союзу і «Партії регіонів».

У 2018 році соціалісти висували Кожару кандидатом на вибори президента, але балотуватися він не став.